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İzmir Valiliğinden vatandaşa soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek

İzmir Valiliği, kent genelinde sıcaklıkların düşeceği ve zirai don riski oluşabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların ve çiftçilerin tedbirli olması istendi.

AA6 Nisan 2025 Pazar 21:59 - Güncelleme:
İzmir Valiliğinden vatandaşa soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentin, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere il genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceğinin tahmin edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk havanın, ilimizde 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği ilimizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanIığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

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