İzmir ve Antalya'da bazı taşınmazlar için kamulaştırma kararı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal konut projeleri kapsamında İzmir ve Antalya'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

16 Ekim 2025 Perşembe 10:32
İzmir ve Antalya'da bazı taşınmazlar için kamulaştırma kararı
TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında İzmir ve Antalya'daki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Akalan ve Çambel mahallelerinde ve Antalya'nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

