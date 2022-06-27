İzmir ve Aydın açıklarında 305 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında da 5 can salı içerisindeki toplam 99 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Foça açıklarında ise lastik botlarındaki arıza nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 20 göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri geri itilen Dikili açıklarında 18, Çeşme açıklarında 44, Selçuk açıklarında 37 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında da yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, durdurduğu yelkenli teknedeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı.