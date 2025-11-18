İSTANBUL 22°C / 15°C
18 Kasım 2025 Salı
Güncel

İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon! 14 gözaltı

İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

18 Kasım 2025 Salı 09:38
İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon! 14 gözaltı
İzmir ve Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "nitelikli yağma" suçlarına karışan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sının cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

