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İzmir ve Manisa'da kaçakçılık operasyonu

İzmir ve Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 133 bin makaron ile 2 ton 224 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:27
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Karabağlar, Buca ve Menderes ilçeleri ile Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 6 ay süren takip sonucu belirlenen İzmir'de 7, Manisa'da 3 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 milyon 133 bin 41 makaron ve 2 ton 224 kilogram tütün ile 6 sigara sarma makinesi, birer bandrol sökme ve takma makinesi, 401 kilogram nargile tütünü, çok sayıda bandrol, fatura, irsaliye ve sigara sarma ambalaj paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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