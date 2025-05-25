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  • İzmir'de haber alınamıyordu! 72 yaşındaki adamın cansız bedeni gölette bulundu
Güncel

İzmir'de haber alınamıyordu! 72 yaşındaki adamın cansız bedeni gölette bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 16:38 - Güncelleme:
İzmir'de haber alınamıyordu! 72 yaşındaki adamın cansız bedeni gölette bulundu
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Alınan bilgiye göre, Eskioba Mahallesi'nde yaşayan Halil Özcan (44) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babası Metin Özcan'dan (72) dünden beri haber alamadıklarını, aramaya çıktığında ona ait kıyafet ve çizmeleri Eskioba Göleti kenarında bulduğunu bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma su altı arama ekipleri, gölette arama çalışmaları başlattı.

Dalgıçlar su altındaki aramada Özcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Özcan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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