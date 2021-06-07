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İzmir'de 1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi

İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçak 1 milyon 776 bin 700 makaron, 1058 kilogram tütün ele geçirildi.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bornova'nın Mevlana ve Çiğli'nin Maltepe mahallelerindeki iki depo ve bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bandrolsüz olduğu belirlenen 1 milyon 776 bin 700 makaron, 1058 kilogram tütün, 975 bin 200 boş makaron, 905 bin sigara sarma kağıdı ile 7 bin 520 bandrol, sigara doldurma, bandrol sökme ve takma makineleri bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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