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  • İzmir'de 1 yaşındaki bebek, böcek ilacından zehirlenerek öldü
Güncel

İzmir'de 1 yaşındaki bebek, böcek ilacından zehirlenerek öldü

İzmir'in Konak ilçesinde böcek ilaçlaması yapılan bir apartmanda 1 yaşındaki erkek bebek zehirlenerek hayatını kaybetti.

AA15 Kasım 2024 Cuma 00:47 - Güncelleme:
İzmir'de 1 yaşındaki bebek, böcek ilacından zehirlenerek öldü
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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki bir apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşların ilaçlamadan etkilendiğinin 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi.

İlaçlamayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır."

Olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanın tahliye edildiği, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunulduğu bildirilen açıklamada, "Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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