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İzmir'de 116 düzensiz göçmen, Göç İdaresi'ne sevk edildi

Foça, Çeşme ve Dikili'de Yunanistan'dan Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesindeki açıklamaya göre, Foça açıklarında 27 Temmuz'da can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aynı gün Çeşme açıklarında da geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Dikili açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 116 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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