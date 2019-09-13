27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6666
  • 6,2907
  • 274.442
  • 102580
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de 13 kilo 495 gram eroin ele geçirildi

İzmir'de bir araca düzenlenen operasyonda, 13 kilo 495 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Emniyet müdürlüğü istihbarat ve Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri ortaklaşa yaptığı operasyonda, Y.S 'ye ait  aracı kent merkezinde durdurdu.
 
Narkotik köpeği LEON eşliğinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere paketler halinde hazırlanan ve  aracın değişik bölgelerine  zulalanmış 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.
 
Araç sahibi Y.S gözaltına alındı.

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şehit Kansuva'nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Şehit Kansuva'nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Tek tek kapatıyorlar

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Tek tek kapatıyorlar

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP'den skandal açıklama: Katılım da olacak...

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP'den skandal açıklama: Katılım da olacak...

Pendik’te dehşet: Damat, kayınpederinin dudağını parçaladı

Pendik’te dehşet: Damat, kayınpederinin dudağını parçaladı

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Şehit Kansuva´nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Şehit Kansuva´nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

Doğa bu kasabayı ele geçirdi! İşte o kareler...

Doğa bu kasabayı ele geçirdi! İşte o kareler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA