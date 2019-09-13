İzmir'de 13 kilo 495 gram eroin ele geçirildi

İzmir Emniyet müdürlüğü istihbarat ve Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri ortaklaşa yaptığı operasyonda, Y.S 'ye ait aracı kent merkezinde durdurdu.

Narkotik köpeği LEON eşliğinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere paketler halinde hazırlanan ve aracın değişik bölgelerine zulalanmış 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.

Araç sahibi Y.S gözaltına alındı.