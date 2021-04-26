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İzmir'de 137 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 21:54 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 21:54
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Dikili ilçesi Denizköy açıklarında 3 lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 86 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince geri itilen lastik bottaki 23 sığınmacı ise Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında aynı unsurlarca, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 sığınmacıyı da karaya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 137 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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