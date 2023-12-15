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İzmir'de 145 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 00:48 - Güncelleme:
İzmir'de 145 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 103 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine 42 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Çeşme ve Seferihisar açıklarında ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri, durdurulan lastik botlardaki 102 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 77 düzensiz göçmen yakalanıp karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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