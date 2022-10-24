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İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı, 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 23:36 - Güncelleme:
İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, durdurulan lastik botlar içerisinde 64 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, İtalya rotası üzerindeki hareketli yelkenli tekne durdurdu.

Yapılan kontrolde 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salı içindeki 8 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.

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