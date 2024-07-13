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  • İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında ilk şüphe
Güncel

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında ilk şüphe

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında ilk şüphe
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Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI; AMA ACI HABER GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI: İLK ŞÜPHE KANALİZASYONDAKİ ELEKTRİK KAÇAĞI

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

"BURADA ELEKTRİK VAR, BURAYI YAPIN' DEDİM. YAPMADAN BIRAKTILAR"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.

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