9 Eylül 2025 Salı
  • İzmir'de 2 polisimizin şehit olduğu alçak saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi
Güncel

İzmir'de 2 polisimizin şehit olduğu alçak saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

9 Eylül 2025 Salı 06:51
İzmir'de 2 polisimizin şehit olduğu alçak saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

İzmir'de karakola silahlı saldırı... 2 polisimiz şehit oldu: Saldırgan yaralı yakalandı

Saldırgan lise öğrencisi çıktı

Başkan Erdoğan'dan karakol saldırısına ilişkin açıklama: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

İzmir'deki karakol saldırısı! MHP Lideri Bahçeli: Oynanan alçak oyunlardan bağımsız değil

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

