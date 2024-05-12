İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı
Güncel

İzmir'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 01:30 - Güncelleme:
İzmir'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile 4 çocuğu kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında da durdurulan hareketli lastik botta 27 düzensiz göçmen ile 18 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.