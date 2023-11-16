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  • İzmir'de 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Güncel

İzmir'de 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 01:19 - Güncelleme:
İzmir'de 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince bottaki 29 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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