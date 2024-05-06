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İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından Bornova, Konak ve Ödemiş'te 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, 339 tarihi eser (ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik), 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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