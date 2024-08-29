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  • İzmir'de 3 çocuğunu katleden baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Güncel

İzmir'de 3 çocuğunu katleden baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
İzmir'de 3 çocuğunu katleden baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü. Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti.

3 KARDEŞ SALİHLİ İLÇESİNE DEFNEDİLDİ

Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

BABA ÖLDÜ, BİR ÇOCUK YARALI

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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