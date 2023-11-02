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  • İzmir'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan sürücü salıverildi
Güncel

İzmir'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan sürücü salıverildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü salıverildi. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin Bornova'daki bir akaryakıt istasyonunda çalıştıkları, mesaiye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
İzmir'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan sürücü salıverildi
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Otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.H.Ç'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi.

Kazaya karışan motosikletin ters istikamette ilerlediği öne sürüldü.

Otomobil sürücüsünün Manisaspor Kulübü eski başkanı olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 gencin Bornova'daki bir akaryakıt istasyonunda çalıştıkları, mesaiye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza

M.H.Ç. idaresindeki 34 BCF 338 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ACZ 945 plakalı motosiklet ile çarpışmıştı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan motosikletteki Merthan Deniz İrez (22), Bünyamin Ceylan (21) ve Rüçhan Sami Yüzgeç (21) hayatını kaybetmişti.

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