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İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 16:42 - Güncelleme:
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İzmir'de saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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