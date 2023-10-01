İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.