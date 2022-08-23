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İzmir'de 39 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme'de 26 düzensiz göçmen yakalandı.

AA23 Ağustos 2022 Salı 22:16 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Bu arada ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında tur teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

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