İzmir'de 4 bin öğrenci zeybek oynadı

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor" projesi kapsamında 4 bin öğrenci zeybek oynadı.

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, imzasını ve "100. Yılın Kutlu Olsun" yazısını oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, yaptığı açıklamada, katkı veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Asıl emeğin sahibi olan proje eğitmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve gelecek yüzyılımızın emanetçisi bu işe yüreklerini ve terlerini koyan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.