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İzmir'de 4 bin öğrenci zeybek oynadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 4 bin öğrenci zeybek oynayarak Mustafa Kemal Atatürk silüetini resmetti.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
İzmir'de 4 bin öğrenci zeybek oynadı
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Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor" projesi kapsamında 4 bin öğrenci zeybek oynadı.

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, imzasını ve "100. Yılın Kutlu Olsun" yazısını oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, yaptığı açıklamada, katkı veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Asıl emeğin sahibi olan proje eğitmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve gelecek yüzyılımızın emanetçisi bu işe yüreklerini ve terlerini koyan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.

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