İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2309
  • EURO
    37,3956
  • ALTIN
    2918.68
  • BIST100
    8780.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de 4 gündür kayıp olan gençten ormanda öldürülmüş halde bulundu! Son paylaşımı şaşkına çevirdi
Güncel

İzmir'de 4 gündür kayıp olan gençten ormanda öldürülmüş halde bulundu! Son paylaşımı şaşkına çevirdi

Ailesinin 4 gün öncesinden kayıp ihbarında bulunduğu 21 yaşındaki Ahmet A. Kemalpaşa ilçesinde bir ormanda feci bir şekilde öldürülmüş halde bulundu.

DHA15 Ekim 2024 Salı 16:35 - Güncelleme:
İzmir'de 4 gündür kayıp olan gençten ormanda öldürülmüş halde bulundu! Son paylaşımı şaşkına çevirdi
ABONE OL

Kemalpaşa ilçesinde 11 Ekim'de yaşadığı evden ayrılan Ahmet A.'nın kendisinden haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Ahmet A.'nın bisiklet sürerken son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Bir süre önce bisikletine ulaşan ekipler, bugün Ahmet A.'yı evinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki Çınarköy Mahallesi Fındıklıdere mevkisindeki ormanda silahla vurulmuş halde buldu. Hayatını kaybeden Ahmet A.'nın 4 gün önce sosyal medya hesabında silah ve bıçakla fotoğraf paylaştığı belirlendi. Ahmet A.'nın intihar ettiği üzerinde duran polis ve jandarmanın incelemesi sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.