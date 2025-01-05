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  • İzmir'de 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'i geçemedi: Aralarında çocuklar da var
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İzmir'de 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'i geçemedi: Aralarında çocuklar da var

İzmir'de Sahil Güvenlik ekiplerince 48 düzensiz göçmen yakalandı, 26 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Kurtarılanların içinde çocukların da bulunduğu bildirildi.

AA5 Ocak 2025 Pazar 22:25 - Güncelleme:
İzmir'de 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'i geçemedi: Aralarında çocuklar da var
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde 13'ü çocuk 27 düzensiz göçmeni yakalandı.

Dikili ilçesinde de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 8'i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 17'si çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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