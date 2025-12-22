İSTANBUL 12°C / 8°C
İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde 8'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler 2'si çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler durdurulan bottaki 6'sı çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

