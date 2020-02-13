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İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

AA13.02.2020  09:25 - Güncelleme: 13.02.2020  09:25

Sahil Güvenlik ekipleri, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 14 Kongo, 6 Suriye, 5 Senegal, 4 Somali, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Venezuela, 1 Dominik, 1 Mali, 1 Nijerya ve 1 Gine uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında durdurulan lastik botta 22 Suriye, 7 Orta Afrika, 5 Filistin, 2 Somali uyruklu 36 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 75 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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