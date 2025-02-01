İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2025 Pazar / 4 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 23:46 - Güncelleme:
İzmir'de 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
ABONE OL

Fatih Mahallesi'nde Çanak Sitesi'ndeki yazlıkta ikamet eden İlyas Onur Yıldırım'ın (78) oğlu, babasından haber alamaması üzerine akşam saatlerinde ilçeye geldi.

Babasını ikametinde ölü bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın eşiyle ayrı yaşadığı ve oğlu ile en son 10-15 gün önce görüştüğü, sitedeki diğer yazlıkların ise boş olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.