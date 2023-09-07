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İzmir'de 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında 17 göçmen yakalandı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
İzmir'de 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Urla açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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