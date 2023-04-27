Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.

BAKAN KASAPOĞLU: YARALANANLAR VAR

Yangının 40 daireyi etkilediğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Panikle balkondan atlayarak yaralananlar var" dedi.

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI: ŞU ANA DEK CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi. Engin, "Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok, inşallah olmayacak. Bizim bulunduğumuz bölgedeki ambulanslara ulaşan bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER: BLOKLARDAN BİRİ TAMAMEN YANDI

İzmir Valisi Selim Köşger "Can kaybı ve yaralımız yok. Ekiplerin müdahalesi, sürüyor" açıklamasını yaptı.

Sitedeki bloklardan birinin tamamen yandığını açıklayan Köşger, "Diğer bloklara sirayet etmeden söndürmeye çalışıyoruz" dedi.