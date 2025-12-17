İSTANBUL 14°C / 5°C
Güncel

İzmir'de 80 milyon TL'lik vurgun: Şüpheli tutuklandı

İzmir'de bir şirketin hesabındaki paraları kişisel hesaplarına transfer ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
İzmir'de 80 milyon TL'lik vurgun: Şüpheli tutuklandı
Kentte organizasyon şirketi sahibi Ata Karataş (50), polise başvurarak çalışanlarından mali müşavir E.K. ile organizasyon sorumluları S.S, S.K. ve M.F'nin 2023-2025 yıllarında şirket hesabındaki yaklaşık 80 milyon lirayı kendi hesaplarına usulsüz şekilde aktardığını öne sürdü.

Şüphelilerin hesap hareketlerini incelemeye alan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan mali müşavir E.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

