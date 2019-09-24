İzmir'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme ve Foça ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda 83'ü Suriye, 6'sı Somali, biri de Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, organizatör olduğu değerlendirilen S.O.Ç, R.Ş, M.G, Ö.Ö, H.A. ve M.A'yı da gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.