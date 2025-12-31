İSTANBUL 5°C / -2°C
Güncel

İzmir'de 94 adrese eş zamanlı operasyon: 143 şüpheli yakalandı

İzmir'de 94 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 143 aran şüpheli yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İHA31 Aralık 2025 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
İzmir'de 94 adrese eş zamanlı operasyon: 143 şüpheli yakalandı
İzmir'de aranan şahıslara yönelik 94 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Dün saat 07.00 itibarıyla il merkezi ve dış ilçelerde 178 personelin katılımıyla 94 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 saat süren operasyonlar neticesinde; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ile kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 143 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

