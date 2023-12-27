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  • İzmir'de 96 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Güncel

İzmir'de 96 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
İzmir'de 96 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • düzensiz göçmen kurtarma
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