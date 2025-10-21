İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9751
  • EURO
    48,9897
  • ALTIN
    5875.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de aile tartışması faciaya döndü: 1 can kaybı
Güncel

İzmir'de aile tartışması faciaya döndü: 1 can kaybı

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü, eşini ağır yaraladı.

AA21 Ekim 2025 Salı 00:09 - Güncelleme:
İzmir'de aile tartışması faciaya döndü: 1 can kaybı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Dallık Mahallesi'nde Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın K. (28) ve eşi G.Ş. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, av tüfeğiyle oğluna ve eşine ateş etti.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aşkın K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.