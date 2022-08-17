İzmir'de akıllara durgunluk veren gösteri! Vatandaş isyan etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Dikili ilçesinde günler süren su kesintisi nedeniyle vatandaşları mağdur etmişti. Yaz ayında su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışmıştı.

Hatta su temin etmek isteyen vatandaşların mahalleye gelen su tankeri etrafında kavga etmesi sosyal medyaya yansımıştı. 'İzmir'de su savaşları' diye sosyal medyada konuşulan su alma kavgası sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi akıllara durgunluk veren bir etkinlik düzenledi.

Ellerinde su bidonlarıyla su bekleyen vatandaşların görüntüleri henüz hafızalardayken İzmir Büyükşehir Belediyesi, şaşkınlık yaratan bir etkinliğe imza attı.

İZMİR'DE AKILLARA DURGUNLUK VEREN ETKİNLİK

İBB'nin organize ettiği Doğaçlama Dans Festivali'ni andıran 'Ormanda Su Arayan Kadın' temalı dans gösterisi düzenleyen belediye, vatandaşların tepkisine neden oldu.