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İzmir'de alevlerle mücadele! 8 uçak ve 21 helikopterle müdahale sürüyor

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına toplam 8 uçak ve 21 helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

IHA4 Temmuz 2025 Cuma 08:49 - Güncelleme:
İzmir'de alevlerle mücadele! 8 uçak ve 21 helikopterle müdahale sürüyor
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Ödemiş'te geçtiğimiz çarşamba günü 21.05'te orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. İlerleyen saatlerde alevlerin tehdit ettiği Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

Dünkü müdahaleler sırasında bölgeden iki acı haber geldi. Suçıktı Mahallesi'nde evde yatalak olan 81 yaşındaki İbrahim Erkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), aracın arıza yapması üzerine alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Ekip arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

Yangının üçüncü gününde bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Havadan 4 uçak ve 10 helikopter, karadan da arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.

BUCA'DA GECE BOYUNCA SICAK SAATLER YAŞANDI

Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde devam eden yangınlar ciğerlerimizi yakarken, dün saat 15.50'de bu defa Buca ilçesinde yangın çıktı. Zafer Mahallesi'nde iddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden saçılan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Rüzgarın şiddetiyle alevler Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gündüz saatlerinde 3 uçak ve 3 helikopterle havadan ve yer ekipler de karadan olmak üzere yangına müdahale edildi. Gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının ikinci gününde bölgede alevlerin hala kontrol altına alınamadığı bildirildi. Gündoğumu ile birlikte havalanan 4 uçak ve 11 helikopter ile yangına müdahale sürüyor.

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