İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6072
  • EURO
    51,4673
  • ALTIN
    6621.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de alışıldık manzara: Sokaklar göle döndü
İzmir'de alışıldık manzara: Sokaklar göle döndü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Dağlardan inen yağmur suları şehir merkezine ulaşırken araç sürücüleri yolda ilerleyemedi. Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, belediye ekiplerinin beton bariyerlerle suları dereye yönlendirdiğini açıkladı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 22:35
ABONE OL

İzmir'in Ödemiş ilçesi, şiddetli sağanak yağışın ardından zor saatler yaşadı. Yüksek kesimlerden şehir merkezine inen yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirirken, belediye ekipleri acil tahliye çalışması başlattı.

ÖDEMİŞ'TE SAĞANAK SONRASI CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Kentin yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, bazı mahalle ve caddelerde su birikintilerine neden olurken araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle suların biriktiği yollarda tahliye çalışması yaptı.

Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, AA muhabirine, dağlarda biriken yağmur sularının şehir merkezine indiğini bu nedenle sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin mahallelerde çalışmalar yaptığını anlatan Savuran, "Belediye ekipleri İnönü Mahallesi'ndeki çalışmalarında, beton bariyerler yerleştirerek yağmur sularının dereye doğru akmasını sağladı." dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.