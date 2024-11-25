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  • İzmir'de Amatör Lig'de skandal: Hakeme tekme tokat saldırdı, tutuklandı
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İzmir'de Amatör Lig'de skandal: Hakeme tekme tokat saldırdı, tutuklandı

İzmir 1. Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan futbol karşılaşmasında bir oyuncu hakeme saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken futbolcunun tutuklandığı belirtildi.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 23:52 - Güncelleme:
İzmir'de Amatör Lig'de skandal: Hakeme tekme tokat saldırdı, tutuklandı
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Karabağlar'daki Yeşilyurt sahasında dün akşam oynanan Efelergücüspor ile Limontepe Gençlikspor karşılaşmasının 90+2 dakikasında Limontepe Gençlikspor'un attığı gol yardımcı hakemin ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.

Efelergücüspor'ün 1 gol daha bulduğu karşılaşmada Limontepe Gençlikspor'dan Celal Çolak, kırmızı kartla cezalandırıldı.

KIRMIZI KART ÇİLEDEN ÇIKARDI, HAKEME SALDIRDI

Çolak, kart görmesinin ardından maçın yardımcı hakemine saldırıda bulundu.

Bu sırada yine Limontepe Gençlikspor'da maçın 76. dakikasında kırmıza kart görerek saha dışına çıkarılan E.Ç. (17) ile Y.A. (25) hakemlere küfür etti.

DARP RAPORUYLA ŞİKAYETTE BULUNDU

Taraftarların da sahaya girmesi nedeniyle müsabaka 90+3. dakikada yarıda kaldı. Hakemler darp raporu alarak şikayette bulundu.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri 3 futbolcuyu gözaltına aldı.

SALDIRGAN OYUNCU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Celal Çolak tutuklanırken, diğer 2 futbolcu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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