İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de arkadaş katli! Boğazından bıçaklayarak öldürmüş
Güncel

İzmir'de arkadaş katli! Boğazından bıçaklayarak öldürmüş

Buca'da evinde ölü bulunan Fidan Çakır'ın (28) cinayete kurban gittiği belirlendi. Boynunda kesici alet yarası olan Çakır'ın cinayet şüphelisi Dilan Ergen (31), İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

DHA19 Ekim 2024 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
İzmir'de arkadaş katli! Boğazından bıçaklayarak öldürmüş
ABONE OL

Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Dün çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk incelemede, boyun bölgesinden kesici aletle aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çakır'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın 8 gün önce gerçekleştiğini, şüphelinin maktulün arkadaşı Dilan Ergen olduğunu tespit etti. Ergen'in olaydan sonra ilk olarak Muğla'ya oradan da İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ergen, dün kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, İzmir'e getirildi.

10 YILLIK ARKADAŞIYMIŞ

Fidan Çakır ile 10 yıllık arkadaş olan ve bir süre ev arkadaşlığı da yaptığı öğrenilen Dilan Ergen, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ergen, aralarında zaman zaman çekememezlik nedeniyle tartışma çıktığını söylediği Çakır'ı, içkili olduğu sırada yine aynı nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi. Ergen, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Dilan Ergen'nin kentten kaçarken kullandığı korsan taksi de tespit edildi. Cinayetle ilgisi olmadığı saptanan belirlenen taksiciye ruhsatsız çalışmaktan 64 bin TL para cezası kesilip, otomobilinin bağlandığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.