İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2022 Cuma / 2 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7461
  • EURO
    17,5177
  • ALTIN
    966.131
  • BIST100
    2446
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilere geçit vermedi
Güncel

İzmir'de Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilere geçit vermedi

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 25 hükümlü yakalandı.

DHA1 Temmuz 2022 Cuma 11:50 - Güncelleme:
ABONE OL

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranmaları olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda özel harekat polislerinin yanı sıra 53 ekipten oluşan 135 polis görev yaptı.

Operasyon kapsamında 'hırsızlık', 'kasten adam öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu bulundurma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'silahla tehdit' suçlarından aranan 25 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İzmir
  • İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
  • özel harekat polisleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.