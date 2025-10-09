İSTANBUL 17°C / 13°C
  İzmir'de asfalt faciası! Yeni yapılan yol köstebek yuvasına döndü
Güncel

İzmir'de asfalt faciası! Yeni yapılan yol köstebek yuvasına döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Eylül'de yapılan yol, 11 gün içinde çöktü. Yeni yapılan yol köstebek yuvasına döndü.

9 Ekim 2025 Perşembe 14:52
İzmir'de asfalt faciası! Yeni yapılan yol köstebek yuvasına döndü
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 27 Eylül 2025 tarihinde Helvacı Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptığı yol, 11 günde yine köstebek yuvasına döndü.

Sürücüler, çökmeler meydana gelen yolda zor anlar yaşarken, kaza riskinin artması vatandaşları endişelendiriyor.

Helvacı Sanayi Bölgesi Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İZBETON tarafından gerçekleştirilen asfaltlama, dönemin "en kapsamlı altyapı çalışması" olarak tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da çalışmaları yerinde incelemişti.

Açıklamalarda, iki kilometrelik yola 6 bin ton sıcak asfalt serildiği iddia edilmiş, yolun "daha konforlu ve güvenli hale getirileceği" ifade edilmişti. Ancak, henüz ikinci haftasında asfaltın bozulması, bölgede hem sürücüler hem de vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. Son yağışlarla birlikte meydana gelen çökmeler, yolu adeta köstebek yuvasına çevirdi. Yapılan işin standartlara uygun olmadığını ifade eden vatandaşlar, asfalt dökülmeden önceki haline dönen yolda hem kaza riski oluştuğunu hem belediye kaynaklarının heba edildiğini dile getirdi.

