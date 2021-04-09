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İzmir'de askeri uçak denize düştü

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun sağ kurtarıldığını duyurdu.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 11:04 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 11:41
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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