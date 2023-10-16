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İzmir'de AVM'de cinayet

İzmir'in Urla ilçesinde bir alışveriş merkezinde, iki kişi arasında çıkan omuz atma tartışması cinayetle bitti. Olayda 30 yaşındaki müteahhit bıçaklanarak hayatını kaybederken, 31 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
İzmir'de AVM'de cinayet
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Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Semih Köse (30) ile ilçede emlakçılık yaptığı öğrenilen S.B. arasında, omuz atma sebebiyle tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili arasında yumruklaşma başladı. Bu esnada Semih Köse'nin elindeki alkol şişesini kırarak S.B.'nin üzerine doğru koşması üzerine S.B., elindeki bıçakla Semih Köse'yi yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, S.B.'yi suç aleti ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Ağır yaralandığı belirlenen Semih Köse ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm mücadelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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