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  • İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
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İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişinin cansız bedeni bedeni bulundu. Kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA30 Ocak 2024 Salı 06:38 - Güncelleme:
İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı.

Meydana gelen olayda teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Olay gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı.

10 KİŞİDEN 5'İ SAĞ KURTULDU

Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu.

Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor.

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