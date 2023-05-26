İzmir'de başörtülü kadına iğrenç saldırı! Hakaretler yağdırdı

7'li koalisyon destekçisi bir şahıs İzmir'de iğrenç bir olaya imza attı. Kılıçdaroğlu'na oy veren bir kişi, metroda çaprazında oturan başörtülü kadını hedef aldı. Herkesin içinde bağırarak başörtülü kadına hakaretler yağdırdı.



Başka bir yolcu ise o anları kayıt altına alıp, başörtülü kadına yapılan zulmü sosyal medyada paylaştı.

Söz konusu video hızla yayıldı. Başörtülü vatandaş üzerinden milli iradeyi hedef alan kadına tepki yağdı.

İşte o yorumlardan birkaçı...

"KALPLERİ KİN DOLU"

"Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!"

"Artık midemizi bulandırıyorsunuz."

"Ahlak edep saygı sıfır!"

"Kendisinden başkasına saygısı yok!"

"Dua edin Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı var bu ülkede. Sahip çıkın ki bu sapkınlar daha başa gelemeden iğne ucu kadar umut ile insanımıza neler diyorlar. Başa gelseler inanın evden dışarı çıkartmazlar kendileri gibi olmayanı."