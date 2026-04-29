Kültürpark'taki 1 No'lu Hol önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, "Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı.

Sloganlar atarak CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüyen memurlar, bina önünde de sloganlara devam etti.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca başta olmak üzere birçok belediyede toplu sözleşme sürecinde kendilerine dayatılan hak gasplarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanlığında bir süre önce belediye başkanları ile yapılan toplantıda alınan "sınırda toplu sözleşme, yol ve yemek" kararı dayatmasını tanımadıklarını belirten Filiz, "Bu karar emekçileri bağlamaz. Bu karar alın terini yok sayanların kararıdır. Bizler, yılların mücadelesiyle, bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Açıkça söylüyoruz bu bir pazarlık, teklif değil, düpedüz hak gasbıdır, dayatmadır." dedi.

Filiz, yapılmak istenenin emekçiyi yoksullaştırmak ve kazanımlarını geriye çekmek olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarına sesleniyoruz. 30 yıldır fiili ve meşru mücadeleyle kullandığımız toplu sözleşme hakkını ne sınırlandırabilirsiniz, ne ortadan kaldırabilirsiniz. Belediye emekçileri buna izin vermez, kabul etmez ve biz kabul etmediğimizi her gün iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda gösteriyoruz. CHP'ye açık çağrımızdır, emekten, haktan, adaletten yana olduğunu söyleyenler, bugün emekçilerin karşısında duramaz."

Filiz, bu anlayışın devam etmesi halinde mücadelelerini büyüteceklerini sözlerine ekledi.