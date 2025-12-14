İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

İzmir'de belediye otobüsü ile araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 13:21
İzmir'de belediye otobüsü ile araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Menemen ilçesi Günerli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğli istikametinden Foça yönüne seyir halinde olan A.B. (62) idaresindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi'ne giriş yapmak üzere kavşağa manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen H.B. (24) yönetimindeki 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araç ile otobüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Emre Dumanlar'ın (43) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan sürücü H.B. ile arka koltukta oturan E.Ç. (47) ise yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İŞE GİDİYORDU

Kazanın ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Emre Dumanlar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dumanlar'ın sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere yola çıktığı, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cenazesinin, yarın Hatundere Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedileceği bildirildi.

