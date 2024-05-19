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  • İzmir'de belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Tevfik Sarı yaşamını yitirdi, arkasındaki Melih Ç. ağır yaralandı.

DHA19 Mayıs 2024 Pazar 07:25 - Güncelleme:
İzmir'de belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Balçova ilçesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Tevfik Sarı yönetimindeki 35 BVE 287 plakalı motosiklet, ESHOT garajına girmek üzere olan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 DA 7460 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Sürücü Sarı ile arkasında bulunan Melih Ç. çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Sarı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Melih Ç. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Tevfik Sarı'nın cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, belediye otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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