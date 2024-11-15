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  • İzmir'de bir bebeği öldüren böcek ilaçlaması faciasında yeni gelişme!
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İzmir'de bir bebeği öldüren böcek ilaçlaması faciasında yeni gelişme!

Konak'ta bir apartmanda yapılan haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 22:40 - Güncelleme:
İzmir'de bir bebeği öldüren böcek ilaçlaması faciasında yeni gelişme!
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İzmir'in Konak ilçesinde bir dairede tahtakurusuna karşı yapılan ilaçlama sonrası dün sabah alt ve üst katlarda yaşayanların zehirlenerek hastaneye kaldırılması ve 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ilaçlamadan etkilenen apartman sakini üniversite öğrencisi G.U, Alsancak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

OLAY

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişiden bebeğin annesi ve babası taburcu edilmişti.

İlaçlama yapan ziraat mühendisi ve yardımcısıyla işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.

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